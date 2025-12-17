「お米クーポン」などの物価高対策を盛り込んだ補正予算案が可決です。１７日、大阪府議会は物価高対策にかかる費用約４５０億円を盛り込んだ補正予算案を可決しました。２２歳以下の子どもや、若者らに対し、１人１万円分の「お米クーポン」などを配布するとしていて、食費支援事業に約２１０億円を計上しています。ほかにも、介護や保育施設の職員などに１人３万円分のギフトカードを配布する支援事業も予定していて、吉村知事は