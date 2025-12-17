“信者”だった男性2人をそそのかし、自殺させた罪などに問われている占い師の女の裁判が始まり、弁護側は責任能力がなかったとして無罪を主張しました。占い師の浜田淑恵被告は、5年前、和歌山県の海で、“信者”だった男性2人をそそのかして自殺させたうえ、そのうち1人の遺書を偽造した罪などに問われています。17日の初公判で浜田被告は「宇宙システムが私の体を介して一連のことを行った」と話し、弁護側は「事実関係は争わな