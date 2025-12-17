条例改正案が報告された福岡市議会＝17日午前福岡市は17日、トラックの荷台に風俗店の求人広告などを掲げ市中心部を走る「広告宣伝車」に対し、規制を強化する条例改正案を、市議会の委員会に報告した。広告に面積制限を設け、市外から来る車にも許可申請を求める。今後、意見公募を経て来年3月の議会で条例改正案を審議し、10月施行を目指す。広告宣伝車に対し、市民から「表示内容が好ましくない」といった苦情が出ていた。