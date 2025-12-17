スパーズとのNBAカップ決勝を制し、トロフィーを手に喜ぶニックスの選手たち＝ラスベガス（NBAE・ゲッティ＝共同）米プロバスケットボールNBAのシーズン中のトーナメント戦「NBAカップ」は16日、ネバダ州ラスベガスで決勝が行われ、東カンファレンスのニックスが西のスパーズを124―113で下し、優勝した。大会最優秀選手（MVP）にはこの日25得点のブランソンが輝いた。ニックスは第3クオーター中盤に一時11点差をつけられたが