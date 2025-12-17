大分市佐賀関の大規模火災現場の3D画像から。誰でも自由な視点で見ることができる。11月19日に撮影した1781枚の航空写真を基に、共同通信と一橋大の谷田川達也准教授が合同で作成した。大分市佐賀関の大規模火災で、複数の場所に点在する空き地や耐火性のある建物が、さらなる延焼の拡大阻止に一定の効果があったとみられることが17日、大量の航空写真を基にした高精細3次元（3D）画像を見た専門家の分析で分かった。18日で発生