東京・福生市の工事現場で、40代の男性作業員が土砂に埋もれる事故がありました。男性は意識不明の状態で病院に搬送されました。【映像】現場の様子午後1時すぎ、福生市武蔵野台の工事現場で、「作業員が土砂の生き埋めになり、出られない」と119番通報がありました。警視庁などによりますと、下水道工事をしていた45歳の男性作業員が、地中に埋まっている管を取り替える作業をしていたところ、崩れた土砂に埋もれたというこ