国会は会期末の17日、閉会に伴う手続きが行われ、高市首相は、午後5時20分から記者会見を開く予定です。額賀福志郎・衆院議長：衆議院議員の定数削減等に関する法律案は、閉会中審査をするに賛成の諸君の起立を求めます。起立多数、よってその通り決まりました。午後の衆議院本会議では、与党が提出したものの成立を断念した定数削減法案や、企業・団体献金の取り扱いをめぐり各党が提出した法案などを継続審議とすることが決まり