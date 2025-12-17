鬼越トマホーク金ちゃん（40）良ちゃん（39）が17日放送のニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」（月〜木曜午後1時）に出演。日本テレビ系「女芸人No.1決定戦THE W 2025」で審査員を務めた粗品の仕事ぶりを褒めた。金ちゃんは「視聴率というか話題性はね、めちゃくちゃみんなあの後討論して…」と率直な感想を語り、「どうですか、正直皆さんの中で。粗品は今まで『面白くない』って言ってましたけど、面白くないって思って