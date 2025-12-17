家の「寒さ対策」として有効な方法は何か。住まいるサポートの高橋彰社長は「もちろん、高断熱・高気密の住宅を建てるに越したことはないが、いまから新築やフルリノベーションを進めるのは現実的ではない人もいるだろう。こうした中で、最も費用対効果が高いのは“窓”の対策だ」という――。※本稿は、高橋彰『結露ゼロの家に住む！ 健康・快適・省エネ そしてお財布にもやさしい高性能住宅を叶える本』（セルバ出版）の一部を抜