離婚時、子どもの親権はどのように決まるのか。弁護士の山岸久朗さんは「親権者を決める判断材料に『母性優先の原則』があり、裁判で長期に闘っても最終的には母親側が勝つことが圧倒的に多い。裁判で父親が親権を取れた事例は、長い弁護士人生の中で2回しかなかった」という――。（第2回）※本稿は、山岸久朗『人生のトラブル、相場はいくら？』（幻冬舎）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／designer491※写真はイ