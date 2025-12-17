理不尽な相手と対立せずに自分の気持ちを伝えるにはどうすればよいか。心理カウンセラーの衛藤信之さんは「相手を責める言葉（Youメッセージ）ではなく、自分の感情を正直に伝える言葉（Iメッセージ）で対話を深めると相手と対立せずに対話できる」という――。※本稿は、衛藤信之『傷つかない練習つらい感情から「自分を守る」思考法』（大和出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／kuppa_rock※写真はイメージで