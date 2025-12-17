テレビ埼玉(テレ玉)では、今年も大みそかのカラオケ番組『大晦日職人歌合戦〜2025年もおつかれさまでした〜』を、31日(20:00〜22:00)に放送。放送終了後には、TVerで期間限定配信される。『大晦日職人歌合戦〜2025年もおつかれさまでした〜』埼玉で働く職人たちが自慢の歌声を披露する同番組。4回目を迎える今回は過去最多の参加団体が自慢の歌声でしのぎを削り、ベストパフォーマンス賞の「金のインパクトドライバー」を目指す。