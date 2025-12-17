健康で長生きするにはどうしたらいいのか。住まいるサポートの高橋彰社長は「健康法というと、食事や運動に注目が集まりがちだが、じつは“住まいの温度”が非常に重要だ。これは慶應義塾大学の研究で明らかになっている」という――。※本稿は、高橋彰『結露ゼロの家に住む！ 健康・快適・省エネ そしてお財布にもやさしい高性能住宅を叶える本』（セルバ出版）の一部を抜粋・再編集したものです。■「高断熱住宅は日本の気候に適