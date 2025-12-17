成城石井は12月18日、数量･店舗限定で「成城石井自家製 2種クッキーアソート缶」(税込2,582円)を発売する。同商品は、成城石井初となる、自家製クッキーを詰め合わせたクッキー缶。12月1日に予約販売を含めて初回販売を行い、今回は2回目の販売となる。今回は事前予約は受け付けず、12月18日からの当日販売のみ。成城石井全227店舗のうち120店舗で、2,000個限定で販売される。販売店舗の詳細は公式サイトで確認できる。「成城石井