今回、Ray WEB編集部は嫌な上司について読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公の沢井カナは、今年入社したばかりの新卒社員です。ある日教育係の丸山さんが担当を外れ、独り立ちすることになるのですが……？カナが小野田さんに資料を確認してほしい旨を言うと、「舐めてんの？」と言われました。このあと彼女は一体どうなるのでしょうか？原案：Ray WEB編集部作画：瀬戸うなぎ