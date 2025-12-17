小栗旬、筋肉育ったなあ。Netflix『匿名の恋人たち』を見ても、来年放送の大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK）の第一話の試写を見ても、胸筋や上腕筋のたくましさに目が行く。セレブの社長や織田信長役であればふさわしい役作りという気がするが、『もしがく』こと『もしも世界が舞台なら、楽屋はどこにあるだろう』（フジテレビ系水曜夜10時〜）での蜷川幸雄役にはやや、カラダでかすぎという印象があった。◆蜷川幸雄役を小栗