ウソと誤解に満ちた「通説」を正す、作家の井沢元彦氏による週刊ポスト連載『逆説の日本史』。今回は近現代編第十六話「大日本帝国の理想と苦悩」、「大正デモクラシーの確立と展開その10」をお届けする（第1475回）。＊＊＊パリ講和会議のあった一九一九年（大正8）、それは日本が人類初の人種差別撤廃を国際社会に訴えた記念すべき年でもあったが、講和会議で敗戦国ドイツが持っていた中国山東省の利権を日本が継承