家具と家具、家具と壁の間の隙間など、暮らしの中で「ここのスペースをもっとうまく活用できたらな……」と思うことってありますよね。我が家にもそういったデッドスペースがキッチンや洗面所に存在しています。家具を置けるほどの幅はないけど、どうにか隙間を有効活用したい……。そんな願いを叶えてくれる神アイテムを、とうとう3COINSで見つけました。◆マグネットで簡単に設置できる3COINSのフック収納「マグネットスライ