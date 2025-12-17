2025/26冬のスキー場の降雪量は、平年並みか平年よりやや多い傾向でしょう。どうなる?2025/26冬のスキー場の降雪量2026年1月と2月の気温は北日本と東日本は平年並み、西日本では平年並みかやや低くなるでしょう。日本海側の降雪量は平年並みか多くなる見込みです。3月の気温は平年並みか高いでしょう。日本海側の降雪量は平年並みか少なくなる見込みです。現在、日本海の海水温が平年よりも高いため、寒気が流れ込むタイミングで期