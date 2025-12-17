お笑いコンビ「FUJIWARA」の藤本敏史（54）が、次女・茉叶菜とのLINEのやり取りを公開した。【映像】元妻＆娘たちとディズニーを楽しんでいる写真（複数カット）元タレントの木下優樹菜さん（38）と離婚後も、13歳の長女・莉々菜と10歳の次女・茉叶菜との交流が続いている藤本。2025年7月3日、それぞれのInstagramで娘たちとディズニーランドを満喫する様子を披露すると、「久しぶりのファミリーだったんだね。みんな楽しそう