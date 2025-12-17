補助金の拡大により、レギュラーガソリンの全国平均価格は4年3カ月ぶりに160円を切りました。【映像】レギュラーガソリン全国平均価格 4年3カ月ぶりに160円切る資源エネルギー庁によりますと、今月15日時点のレギュラーガソリンの全国平均価格は、前の週より4円安い1リットルあたり159.7円でした。6週連続の値下がりで、2021年9月以来、4年3カ月ぶりの安値水準です。年末の暫定税率廃止に向け、ガソリン補助金は12月11日に20円