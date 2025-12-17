パナソニック製の誘導灯（同社提供）人の絵文字「ピクトグラム」や矢印をあしらった緑と白の誘導灯は、品質を担保する認定制度が始まって50年がたった。非常時に建物からの避難経路を示す装置で、全国に約1800万台あると言われる。半年ごとに点検する消防設備士らの人手不足が今の課題だ。最大手のパナソニックは自動点検する機能を備えた新製品を今月発売した。パナソニックによると、1973年の大洋デパート火災（熊本市）など