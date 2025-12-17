トヨタ自動車のSUV「RAV4」の新型車トヨタ自動車は17日、スポーツタイプ多目的車（SUV）「RAV4」の新型車を発売した。全面刷新は約6年半ぶりで、6代目。独自の車載基本ソフト（OS）「アリーン」を初めて採用し、画像認識や自動ブレーキ制御ソフトの性能を向上させた。車を買い替えることなく、ソフト更新で性能を向上できる次世代車として注目される。ハイブリッド車（HV）のモデルをまず展開し、希望小売価格は450万円から。