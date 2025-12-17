タレント石原良純（63）と俳優小泉孝太郎（47）が、16日放送のテレビ朝日系「火曜の良純孝太郎スペシャル」（午後6時30分）に出演。小泉が参拝時の心掛けを明かした。今回は「伊勢神宮SP」。石原は44年間、お伊勢参りしているという。小泉はこれが初参拝。伊勢神宮は“お願い”ではなく、“感謝”を伝える場所とされているが、「荒御魂」をまつる外宮の多賀宮は、個人的なお願いをしてもいいとされている。多賀宮を参拝した際、