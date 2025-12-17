「おかか、ベッドの使い方そうじゃないねん」【写真多数】隙間で寝たり、はみ出したり…寝相がとんでもない猫さんこんなポストをされたのはノビター(5匹家族)（@00shitemita）さん。投稿では、ふわふわの猫ベッド2つにまたがり、ずるりと大胆にはみ出しながら寝る愛猫の“おかかちゃん”の動画が映し出されています。寄り添うキジトラのシイタケちゃんのベッドまで占領するように伸びきった寝方に、思わずツッコミたくなる光景です