ソフトバンクの庄子雄大内野手（23）が17日、福岡市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、100万円増の年俸1300万円でサインした。神奈川大からドラフト2位で入団し、ルーキーイヤーの今季は26試合に出場して打率2割3分5厘、2打点、1盗塁。日本シリーズは第1戦で代走から遊撃守備に就いて初出場した。「初安打など『初』というのがついて、素晴らしい経験をした」とうなずいた。その上で「数字的には満足していない」と強調し