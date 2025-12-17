J1アビスパ福岡は17日、DF田代雅也（32）との契約を更新したと発表した。在籍3年目の今季はリーグ戦25試合に出場して1得点。対人の強さを発揮して、堅守構築に貢献した。ホーム初白星を挙げた3月15日のFC東京戦では、試合終了間際にクロスでDF安藤智哉の決勝弾を演出。4月2日の新潟戦で決勝点を記録した。連敗を「5」でストップさせた10月4日の横浜FC戦では強力な相手FWを封じ込めて完封勝利に貢献するなど、インパクトを残し