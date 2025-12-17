残り160〜170ヤードはグリーンに乗せたいけれど、ミスも出やすい難しい距離。使うクラブはアイアン、UT、FWと選択肢も多岐にわたるが、女子プロたちはどの番手を選び、どのように打っているのか？今回紹介するのは、ルーキーイヤーを戦い抜き、来季の前半戦出場権を手にした吉田鈴。9番ウッドでグリーンを狙える理由をプロコーチの奥嶋誠昭が解説する。【連続写真】インパクト直前まで顔が右を向いたままだからアークが大きくな