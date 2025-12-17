16日、都内ホテルで「JLPGAアワード2025」が開催された。日本女子ゴルフ界の発展への貢献に対して、樋口久子に『JLPGA特別功労賞』が贈られた。【アワード写真集】大胆！衝撃！脇元華のスリットドレス1967年11月1日に1期生としてJLPGAに入会。米ツアーにも参戦するなど、常に日本勢女子選手の先駆者として活躍してきた。国内69勝、海外3勝の計72勝を誇り、77年には日本勢として初の海外メジャー優勝（全米女子プロ）を遂げた。2003