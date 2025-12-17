臨時国会の閉会を受けて、自民党の鈴木幹事長は補正予算の成立などを評価したうえで、来年の通常国会に向け「日本維新の会との信頼関係をより強固なものにしていきたい」と語りました。自民党鈴木幹事長「（補正予算が）ただ単に成立をしたというだけでなく、多くの政党の協力を得て、成立をすることができたということは非常に良かったのではないか」鈴木幹事長はきょう閉会した臨時国会を振り返り、補正予算に公明党や国民民主