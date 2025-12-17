天皇皇后両陛下はきょう、去年11月に亡くなられた三笠宮妃百合子さまの墓を訪れ、拝礼されました。天皇皇后両陛下はきょう午後1時半ごろ、東京・文京区の豊島岡墓地に到着し、百合子さまの孫・彬子さまに出迎えられました。両陛下は墓の前までゆっくりと進み、最初に陛下が玉串を捧げ拝礼され、皇后さまも続いて玉串を捧げ拝礼されました。帰り際、両陛下は彬子さまに声をかけ、言葉を交わされました。三笠宮妃百合子さまは、陛下