巨人の大城卓三捕手、中川皓太投手、山崎伊織投手の3選手が神奈川県伊勢原市の東海大学医学部付属病院を訪問した。昨年からこの活動に参加している山崎は「“これがきっかけで頑張れました”って言ってくれる子がいた」と振り返り「ここに毎年来てくれてる選手だよって、テレビ画面とかでも見てもらえるように頑張っていかないといけない」としみじみ。改めて思いを強くし「皆の分まで頑張っていきたい。生きる力となるために