巨人の大城卓三捕手、中川皓太投手、山崎伊織投手の3選手が神奈川県伊勢原市の東海大学医学部付属病院を訪問した。東海大の先輩でもある菅野から、この活動を引き継いでいる中川は院内学級の子どもたちと交流し「途切れさすことがないように。自分も1年でも長くここに来られるように、現役を頑張りたい」と思い新た。「球場に来られない子たちもいるので、テレビ越しでもプレーしている姿で元気を与えられるように」と誓った。