ことし日本を訪れた外国人旅行者の数が3900万人を突破し、過去最多を記録した去年を上回ったことがわかりました。観光庁や日本政府観光局によりますと、11月に日本を訪れた外国人旅行者は約351万8000人でした。2024年の11月と比べ30万人以上も上回り、11月の人数として過去最多を更新しました。11月は紅葉シーズンの後半を迎え、欧米やオーストラリアを中心に訪日需要が高まりを見せたことなどが要因とみられます。先月14日に訪日