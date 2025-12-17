潮位の上昇により一部が海につかっている枯れたマングローブ＝8月、フィリピン・ハゴノイ/Ezra Acayan/Getty Images（CNN）地球温暖化の度合いは長年、人間活動で変動する前の「正常だった」と思われる気温を起点に測られてきた。だが、この起点はそもそもどの年に設定するべきか。産業革命前からの気温上昇幅は通常、1850〜1900年を基準としているのに対し、18世紀後半からすでに上昇が始まっていたとする新たな研究結果が発表さ