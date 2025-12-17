資源エネルギー庁が１７日発表した全国のレギュラーガソリン平均価格（１５日時点、１リットルあたり）は、前週より４円安い１５９円７０銭だった。６週連続で値下がりし、２０２１年９月以来、約４年３か月ぶりに１５０円台となった。石油元売りに対する政府の補助金が今月１１日に暫定税率と同額の２５円１０銭に引き上げられたことが影響した。通常は店頭価格に反映されるまで数日から１週間程度かかるケースが多いため、下