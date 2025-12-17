群馬県前橋市の小川晶前市長が、自らの辞職に伴う市長選挙に立候補を表明しました。前橋市の小川晶前市長は、部下の既婚男性の職員とホテルで密会していた問題で11月に辞職していました。小川前市長は17日会見を行い、「どんなに苦しくても、もう一度皆さんと一緒にこの前橋を変えていく」として市長選に立候補することを表明しました。市長選にはこれまでに、弁護士の丸山彬氏と、元市議の店橋世津子氏も立候補を表明していて、20