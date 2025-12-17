NHKは17日、都内の同局で会見を行い、来年2月から始まるミラノ・コルティナ冬季オリンピック（五輪）の派遣アナウンサー9人を発表した。統括はロンドン、リオ、東京五輪でも経験のある渡辺憲司アナウンサーが務める。渡辺アナは吉岡真央アナと共に閉会式中継も担う。開会式は曽根優アナ、星麻琴アナが担当する。このほか、バルディフィエメでの中継を深澤健太アナ、ミラノでの中継を黒住駿アナ、浅田春奈アナ、リビーニョでの中継