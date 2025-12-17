臨時国会は2025年12月17日に閉会、自民・維新連立内閣が強引に進めようとした衆院議員定数削減法案が継続審議になったのは当然としても、企業・団体献金の見直しも進まなかった。17日放送の「大下容子ワイド！スクランブル」（テレビ朝日系）で、水曜コメンテーターの杉村太蔵氏（元衆院議員）は「企業献金に関しては、私も思うところがある」と熱く語った。高市政権「AIとか半導体に投資したら、その分さらに減税」「この四半世紀