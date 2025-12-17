関東は、この先は寒暖差が大きい。20日(土)に季節外れの暖かさに。21日(日)も気温が上がるが、午後は雨が降りだし、北風に変わる。雨と風が強まり、横殴りの雨の所も。22日(月)の気温は朝から横ばいで、寒くなる。寒暖差に注意。21日(日)〜22日(月)の午前まとまった雨横殴りの雨関東は日差しの届く日が多いでしょう。空気の乾いた状態が続くため、火の取り扱いにご注意ください。21日(日)は前線が本州付近を通過するため、次第