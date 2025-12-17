【これからの見通し】昨日の米雇用統計通過も方向感出ず、きょうは英インフレ統計と米金融当局者発言に注目 昨日の米雇用統計は非農業部門雇用者数が10月分減少、11月分増加と政府機関閉鎖の影響を受けてノイジーな結果だった。失業率は4.6％と大方の市場予想を0.1％ポイント上回った。全般に弱い雇用状況が示されていた。しかし、ドル売りの初動反応は一時的にとどまり、ドルが買い戻されている。今日の東京市場でもド