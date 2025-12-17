ドル円一時１５５．４０レベル、本日の高値を伸ばす＝ロンドン為替 ロンドン早朝、再びドル円が買われている。一時155.40レベルと本日の高値を更新した。円安とドル高の両面から押し上げられている。ドル高の面は、米10年債利回りが4.15％付近から4.17％付近に上昇していることが指摘される。また、円安の面ではアジアの株式市場が総じて堅調なことや、高市政権の大規模な補正予算案が可決したことなどが作用しているようだ。