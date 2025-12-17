１７日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、１５日に東京・赤坂の個室サウナ店「ＳＡＵＮＡＴＩＧＥＲ」で夫婦２人が死亡した火災で、この日、警視庁が現場検証を行ったところ部屋の非常ボタンが電源切れになっていたことを報じた。同番組では、部屋の木製のドアノブが壊れていたことや火元のサウナ室の非常ボタンには押された形跡があり、警視庁では装置が正常に作動しなかった可能性がある