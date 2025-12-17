ダートグレード競走を５勝しているグランブリッジ（牝６歳、栗東・新谷功一厩舎、父シニスターミニスター）が、東京大賞典（１２月２９日、大井・ダート２０００メートル）を最後に引退、繁殖入りすることが分かった。１７日、管理する新谷調教師が明らかにした。グランブリッジは２１年９月にデビューし、翌年に関東オークスを制覇。その後も牝馬ダート戦線の一線級で活躍し続けた。昨年は帝王賞で４着に入るなど、牡馬とも渡