巨人・大城卓三捕手が１７日、同じ東海大ＯＢの中川皓太投手、山崎伊織投手とともに神奈川・伊勢原市内の東海大学医学部付属病院を訪問した。難病と闘う子どもたちとゲームを楽しむなどして交流し「（今回で）３回目ですかね。逆にパワーをもらったというか。もう感無量でした。本当にパワーをもらいました」と振り返った。前回訪問時に対面できなかった少年とも会うことができ、昨年大城らが撮影して送っていたビデオメッセー