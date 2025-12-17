巨人・山崎伊織投手が１７日、同じ東海大ＯＢの大城卓三捕手、中川皓太投手とともに神奈川・伊勢原市内の東海大学医学部付属病院を訪問した。難病と闘う子どもたちとゲームを楽しむなどサンタクロースやトナカイにふんして交流。今季、３年連続２ケタ勝利となるチームトップ１１勝を挙げた右腕は「去年いた子もいましたし、元気になられて退院された子もいて。自分が野球をできていることを幸せに感じて、皆の分まで頑張ってい