ボートレース江戸川の新設タイトル「第1回江戸の祭典」が17日、開幕した。当地は初出走の井上未都（23＝福岡）が、4Rで2着に入る大健闘。4コースから1Mは差してバック鋭伸。2Mで広瀬聖仁を先に回して差す冷静なハンドルさばきを披露し、2着を守った。「ペラを叩いて思ったよりグリップしている。パワーとかは感じないけど、乗り心地は合っていた。機の複勝率よりはいいと思う」と好感触を伝えた。