臨時国会は17日、閉会しました。補正予算が成立した一方、連立政権の不安定さも浮き彫りになりました。中継です。今国会は自民党と日本維新の会の信頼醸成がままならず、不安定な国会運営となりました。高市首相は17日午後、今後の政権運営を巡り党幹部らと協議を行いました。この臨時国会では定数削減法案を巡って日本維新の会との立場の違いが浮き彫りになりましたが、高市首相は今後の連立政権の運営の仕方をめぐり党幹部と協議