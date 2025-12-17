元「モーニング娘。」のタレント・石川梨華（40）が17日、自身のインスタグラムを更新。元メンバーの飯田圭織（44）、保田圭（45）との3ショットを披露した。石川は「かおたん&けいちゃん」と書き出し、「久しぶりに2人と会えました！」と報告。「懐かしい話や子育て、主婦トークいっぱい話せて楽しかったしめっちゃ嬉しかった」と振り返った。そして「やっぱり仲間って好き大切LOVEはっぴぃ〜」と3ショットを