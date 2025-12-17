株式会社伊藤園が17日、2026年3月に開幕するワールドベースボールクラシック(WBC)のオフィシャルグローバルパートナーとなったことを発表。同社製品の「お〜いお茶」のグローバルアンバサダーを務める大谷翔平選手のコメントも公開されました。伊藤園は、2025年よりMLBおよびドジャースと日本とアメリカにおける緑茶カテゴリでのパートナーシップ契約を締結。そして今回、WBCのオフィシャルグローバルパートナーとなりました。アン